Bonaccini “Se arrivano le dosi promesse dall’Europa, tutti vaccinati entro ottobre”

“Se, come mi auguro, l’Europa garantirà 130 milioni di dosi all’Italia nel secondo e terzo trimestre, come previsto, entro ottobre tutti gli italiani e tutti gli emiliano romagnoli saranno vaccinati. Ne abbiamo bisogno perchè durerà ancora”.

Lo ha affermato il presidente dell’Emilia Romagna e della Conferenza Stato-Regioni, Stefano Bonaccini, nel corso di un convegno digitale a Bologna. “La promessa europea di 130 milioni di dosi di vaccino all’Italia nei prossimi sei mesi fa vedere la luce in fondo al tunnel. Anche se è tutta da dimostrare, perché fino a oggi i comportamenti delle multinazionali sono stati assolutamente indecenti, visto che hanno tagliato quando avevano sottoscritto contratti ricevendo quantità di denaro pubblico non banali per fare ricerca”.