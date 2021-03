Borgotrebbia, ciclista ferito sul cavalcavia

Ciclista ferito a Borgotrebbia lungo strada dell’Aguzzafame sul cavalcavia dell’autostrada A21. L’uomo è stato trovato domenica sera riverso a terra vicino alla sua bicicletta di fianco al guard rail e al passaggio ciclopedonale

Sono intervenuti i soccorsi chiamati da un automobilista di passaggio: sul posto l’ambulanza della Croce Rossa e l’auto medica del 118, più due gazzelle dei carabinieri.

Verosimilmente l’uomo è caduto da solo, ma sono in corso gli accertamenti per capire l’accaduto. Il ferito in condizioni serie è stato condotto in ospedale.