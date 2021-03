“Anche per questa settimana, nessuno si è degnato di pulire davanti alla Usl di Piazzale Milano”.

E’ il commento di un nostro lettore, che ci invia in redazione due foto (in copertina) che immortalano la situazione di sporcizia sul marciapiede antistante gli uffici dell’azienda sanitaria. In prossimità degli alberi ci sono bottiglie di plastica, cartacce, mozziconi di sigaretta. “Un bel biglietto da visita per una azienda sanitaria – afferma ironicamente il lettore -. Complimenti a chi di “dovere”, che bel decoro urbano questa città…”

Se volete segnalare situazioni di degrado e trascuratezza inviate mail e foto a redazione@piacenzasera.it