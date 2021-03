Bottino di otto medaglie per gli Esordienti A della Vittorino a Cremona

Ottima prova per la squadra Esordienti A della Vittorino da Feltre alla seconda manifestazione provinciale di nuoto, svoltasi nei giorni scorsi alla piscina comunale di Cremona.

Gli atleti più giovani della squadra natatoria biancorossa, allenata da Gianni Ponzanibbio, Emanuele Merisi, Gianluca Parenzan e Filippo Caprioli, hanno infatti concluso il trofeo con un bilancio di quattro medaglie d’oro, due d’argento e altrettante di bronzo. Particolarmente in evidenza le ragazze della squadra femminile Esordienti A (anni 2009-2010) con Giulia Chiappini salite due volte sul primo gradino del podio, grazie alle vittorie conquistate nei 100 dorso (1’17”,40 il suo tempo) e nei 200 misti (2’48”,10).

Due medaglie anche per Nomi Pietrarelli che dopo aver vinto la prova dei 200 dorso con un crono di 2’46”,90, ha conquistato l’argento nella gara dei 50 stile libero (32”,30). Sempre in ambito femminile, da segnalare anche il terzo posto conquistato da Sara Graziotti nei 200 rana con il tempo di 3’20”,30. Doppietta di medaglie, in campo maschile invece, per Giovanni Cornelli, vincitore della prova dei 200 dorso (2’39”,30) e secondo nei 50 stile libero (29”,50). Medaglia di bronzo, infine, per Paolo Subacchi, salito sul terzo gradino del podio nei 200 dorso (2’51”,10) alle spalle del compagno di squadra Giovanni Cornelli.

Bilancio estremamente positivo anche per la formazione Esordienti B, tesserata da questo’anno con i colori dell’Activa Nuoto in virtù di un collaudato rapporto di collaborazione con la Vittorino da Feltre, casa madre di tutti gli atleti Activa. In campo maschile doppietta d’oro per Christian Mazzocchi, vincitore sia della gara dei 100 stile libero (1’12”,00), sia di quella dei 100 misti (1’22”,80). Due medaglie anche per Alessandro Barbazza, vincitore a pari merito con Mazzocchi della prova dei 100 stile libero (1’12”,00) e secondo classificato nei 100 misti (1’23”,00). Medaglia d’oro anche per Nicolò Lambri nei 50 rana (53”,30), doppietta d’argento per Matilde Murelli, seconda nei 50 stile libero (43”,80) e nei 50 dorso (52”,10), e argento anche per Dario Di Pasquale nei 100 rana (1’50”,90). Terzo gradino del podio, invece, per Martin Jamai nei 50 stile libero (39”,60), per Pietro Cristalli nei 100 rana (1’51”,10), per Ginevra Triolo nei 50 rana (56”,10) e per Adele Mosso nei 100 misti (1’44”,10).