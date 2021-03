Buoni spesa per beni alimentari e di prima necessità, a Carpaneto 41mila euro per le famiglie in difficoltà

“A Carpaneto trova avvio una nuova e ulteriore fase di erogazione di buoni spesa, dedicati alle famiglie messe in difficoltà economica dall’emergenza sanitaria”.

Ad annunciarlo, in una nota, il sindaco Andrea Arfani. “Nei mesi scorsi – si legge -, infatti, l’Ente, attraverso il Servizio sociale, ha stanziato circa € 100.000,00 in buoni, da spendere negli esercizi commerciali del paese. La finalità è stata quella di offrire un sostegno concreto alle persone e alle famiglie che hanno risentito degli effetti economici negativi, causati dalla pandemia, e dalla connessa crisi economica. Questi progetti sono portati avanti congiuntamente dai Comuni dell’Unione Valnure Valchero”. “Lo stesso meccanismo – continua la nota – viene ora riproposto, con un’ulteriore erogazione di buoni per circa € 41.000,00, che dovranno essere spesi negli esercizi commerciali locali, che aderiranno all’iniziativa, per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità (ad esempio medicinali e prodotti farmaceutici)”.

“Possono presentare domanda, a partire da oggi 22 marzo, le persone che abbiano subito, e possano dimostrarlo, un contraccolpo economico, a partire da ottobre 2020, a causa degli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica, aventi un patrimonio mobiliare al 31.12.2020, dichiarabile ai fini Isee, non superiore a € 10.000,00, oppure i soggetti in stato di bisogno, aventi un Isee, in corso di validità, non superiore a € 10.000,00. Le domande verranno gestite dal Servizio sociale, che erogherà i buoni”.

Il sindaco Andrea Arfani commenta: “Proseguiamo con interventi diretti di sostegno alla cittadinanza e all’economia. In autunno abbiamo stanziato fondi per € 100.000,00, e le somme relative alle domande effettivamente pervenute, che non hanno utilizzato tutto il plafond, consentendoci di mantenere un “tesoretto” da utilizzare in questi mesi, sono state spese in tutti i negozi del paese che avevano aderito. Ora proponiamo una nuova iniezione di fondi, legandola all’acquisto di prodotti alimentari di prima necessità e farmaceutici, in ragione del carattere più emergenziale che caratterizza questa fase. Invito tutte le persone che abbiano i requisiti a presentare domanda, e gli esercizi commerciali che rientrano nelle categorie interessate a presentare adesione all’iniziativa. Come in passato, miriamo a muoverci nella duplice direzione di sostegno alle famiglie, contribuendo a sostenere le spese fondamentali, e i nostri negozi, veicolando spese per somme importanti (complessivamente, tra contributi a fondo perduto, e buoni spesa, abbiamo immesso nell’economia locale circa € 230.000,00). Ringrazio sinceramente il Servizio Sociale dell’Unione Valnure Valchero, con la dott.ssa Paola Capra a organizzare il tutto, che ha seguito attentamente sin dall’inizio tutto il progetto, e la dott.ssa Maria Grazia Amorico e Silvana Romanini del Servizio sociale di Carpaneto, che lo hanno reso esecutivo sul nostro territorio”.

Così l’assessore alle Politiche Sociali Maria Cristina Castagnetti: “Con questo nuovo intervento ci auguriamo che le famiglie possano beneficiare di un ulteriore aiuto, poiché stiamo vedendo che gli effetti negativi dell’emergenza proseguono, e, a oggi, non è possibile vederne la fine. Tutto quanto si possa tradurre in beneficio per il cittadino deve essere messo in atto”.