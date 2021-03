Busa Foodlab alla prova Parella, Nedeljkovic “Continuare a lavorare, i risultati arriveranno”

La sconfitta nel derby da archiviare, la consapevolezza di poter raccogliere di più con l’impegno profuso in allenamento. Il Busa Foodlab si prepara alla trasferta di sabato con il Volley Parella (partita al via alle 20:00) dopo alcune gare che, pur avendo lasciato senza punti all’attivo le biancoblu, hanno dimostrato come ci sia una base sulla quale poter costruire buoni risultati: la centrale Jovana Nedeljkovic, alla quarta stagione con la maglia MioVolley, si sente piuttosto determinata in vista della prossima sfida.

“Quello che provo è delusione per non aver raggiunto il risultato negli ultimi incontri – spiega Nedeljkovic – In palestra stiamo lavorando bene con il nostro coach, il fatto di non portare a casa i tre punti con Novara e Alseno dispiace parecchio anche se sabato scorso, a dirla tutta, non abbiamo fatto una buona partita. Non possiamo fare magie ma continuare a lavorare: i risultati arriveranno”.

La centrale biancoblu ritorna sulla partita di sabato con la CONAD Alsenese puntando il dito contro quelle fasi di gioco nelle quali il Busa Foodlab si è ritrovato incapace di reagire alle difficoltà e allo svantaggio nello score: frangenti che le biancoblu dovranno evitare nella trasferta sul campo del Volley Parella, superato nella partita di andata per 3-2.

“Sabato scorso abbiamo dei momenti di vuoto dove ci siamo ritrovate sotto nel punteggio e non abbiamo saputo reagire. Dobbiamo ripartire dal primo set vinto con Alseno e mantenere continuità per tutta la partita: così facendo potremo mettere in difficoltà le nostre avversarie”.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Volley Parella a partire dalle 20.