Busa Foodlab fa visita a Volley Trecate. Cobbah “Gara aperta, ce la possiamo giocare”

Archiviata la sconfitta casalinga con Virtus Biella per il Busa Foodlab è tempo di trasferta: sabato 6 febbraio alle 17 le biancoblu scenderanno sul campo di Igor Volley Trecate, per la settima giornata di campionato serie B1.

A dare man forte all’attacco di Gossolengo ci sarà ancora una volta l’opposto Wendy Cobbah: la giocatrice che ha sempre vestito la maglia MioVolley dalle giovanili alla serie B1 ha esordito in categoria proprio in questa stagione dimostrando il consueto sangue freddo che la contraddistingue. «Quest’anno mi sto impegnando molto e anche il ritmo in allenamento e la varietà di esercizi mi sta aiutando ad essere più efficace in campo – spiega Cobbah – In realtà il mio approccio alla B1 è stato come qualsiasi inizio di campionato: non l’ho vissuto con timore forse perché avevo voglia di ritornare a giocare dopo lo stop dello scorso campionato e il rinvio di quest’ultimo».

Finora il Busa Foodlab ha raccolto quattro punti frutto di due vittorie al tiebreak: nel lotto delle avversarie finora affrontate però Cobbah non ha dubbi sulla squadra che ha causato più grattacapi. «Lilliput è stata la squadra che mi ha impressionato di più per il loro gioco. È sicuramente la squadra più forte di questo mini girone e contro cui al ritorno sarà più eccitante giocare».

La sfida di sabato pomeriggio presenta un precedente tra le due formazioni con la sfida di Coppa Italia risalente alla stagione 2018/19: in quell’occasione furono le novaresi a prevalere con uno score piuttosto netto di 3-0. «Sono una squadra giovane e fisicata, che però viene da un periodo di stop rispetto alle altre squadre: dal mio punto di vista sarà una partita aperta e ce la potremo giocare ma, per scaramanzia, non voglio fare previsioni».

La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook Igor Volley Novara a partire dalle 17:00 di sabato.