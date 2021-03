Cade dal monopattino in piazzale Torino, interviene l’elisoccorso.

Si trova in gravi condizioni la donna di 40 anni caduta in piazzale Torino, nel parcheggio a lato della rotonda tra via XXIV Maggio e la via Emilia, nel pomeriggio del 28 marzo. Sul posto la Croce Rossa e i sanitari del 118, che le hanno prestato i primi soccorsi. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna era sul proprio monopattino elettrico quando sarebbe finita rovinosamente a terra. Al momento non è esclusa l’ipotesi di un malore o di una caduta accidentale, non sembrano infatti essere coinvolti altri mezzi nell’incidente.

Quello che è certo è che le condizioni della donna hanno fatto scattare l’arrivo dell’elisoccorso e il suo trasporto a Parma.

Se qualcuno avesse assistito all’incidente può contattare la polizia locale per dare maggiori informazioni sull’accaduto.