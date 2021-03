Cade in bicicletta da solo al semaforo di Niviano, trasportato in elicottero a Parma.

E’ accaduto nella tarda mattinata del 22 marzo all’incrocio sulla Statale 45: per ragioni ancora da chiarire l’uomo – un 58enne – è finito sull’asfalto battendo il capo. Sul posto è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso da Parma, più l’ambulanza della Pubblica Assistenza S.Agata di Rivergaro e l’auto infermieristica 118. L’uomo è in condizioni serie ma non si trova in pericolo di vita.

I rilievi sono a cura della polizia locale bassa Val Trebbia Val Luretta, in posto anche il Comandante Paolo Costa.