Intervento dell’eliambulanza nella mattinata del 29 marzo lungo l’autostrada A21 nei pressi di Piacenza Ovest.

Un camion ha preso fuoco e l’autista è rimasto intossicato: il mezzo pesante fortunatamente si è fermato in una piazzola di sosta senza interrompere la circolazione. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 con l’ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò e l’auto medica, oltre alla squadra dei vigili del fuoco. L’uomo, un 47enne, è stato trasportato in eliambulanza alla camera iperbarica dell’ospedale di Fidenza per il trattamento medico necessario, le sue condizioni sono serie ma non si trova in pericolo di vita.

Per i rilievi è intervenuta la pattuglia della Polstrada di Alessandria.