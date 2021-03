Canottieri Ongina supera Modena (3-0), terza vittoria consecutiva e vetta solitaria della classifica

Tre punti e primo posto solitario per la Canottieri Ongina, “regina” provvisoria nel girone E1 del campionato di serie B maschile.

Contro la Moma Anderlini Modena, la formazione piacentina si è imposta 3-0 e ha conquistato il terzo successo consecutivo dal sapore speciale. Per i gialloneri, infatti, è arrivata anche la vetta solitaria provvisoria del raggruppamento, complice il passo falso di Mirandola contro San Martino. Proprio i modenesi (attesi da una serie di recuperi e dunque potenzialmente in grado di ribaltare i giochi) saranno gli ultimi avversari della squadra di Bartolomeo nel match di domenica 11 aprile a Mirandola.

Contro il Moma (orfana di pedine importanti come il regista Astolfi e il martello Cassandra), la Canottieri Ongina ha vinto agevolmente il primo set, prima di disputare altri due parziali equilibrati e chiusi ai vantaggi (ll secondo, 28-26) e con il minimo scarto (25-23 nel terzo). In una prestazione collettiva positiva, spicca ancora la coppia laterale composta dall’opposto Henry Miranda (17 punti, 59% in attacco) e dal martello Sandro Caci, a segno con 15 punti e un maiuscolo 70% di positività in schiacciata. Nove, invece, i punti del centrale Beppe De Biasi, che ha messo a segno sette palloni su nove in attacco oltre a firmare due muri.

“Il nostro primo set è stato ottimo – commenta coach Bartolomeo – poi ci siamo un po’ adagiati, l’avversario è cresciuto e abbiamo rischiato maggiormente, pur riuscendo comunque a chiudere 3-0. Ho visto miglioramenti nel gioco al centro e siamo riusciti a sfruttare bene i nostri punti di forza”.

CANOTTIERI ONGINA-MOMA ANDERLINI MODENA 3-0 (25-15, 28-26, 25-23)

CANOTTIERI ONGINA: Fall 8, Miranda 17, Perodi, De Biasi 9, Scrollavezza 4, Caci 15, Cereda (9, Paratici, Msatfi, Ousse. N.e.: Kolev, Amorico, Rossi (L). All.: Bartolomeo

MOMA ANDERLINI MODENA: Odorici 7, Di Bernardo 4, Fiandri 1, Mocelli 12, Bombardi 13, Andreoli 8, Accorsi (L), Pieroni (L), Petratti 1, Degoli, Oliva. N.e.: Battilani, Mantovani. All.: Bicego

ARBITRI: Lentini e Manzoni

Risultati ultima giornata serie B maschile girone E1:

Modena Volley-Wimore Energy Parma 0-3

Canottieri Ongina-Moma Anderlini Modena 3-0

Stadium Mirandola-AMA San Martino 2-3

Classifiche:

Girone E1: Canottieri Ongina 18, Stadium Mirandola, Wimore Energy Parma 16, AMA San Martino 7, Moma Anderlini Modena, Modena Volley 6. (Canottieri Ongina e San Martino una partita in meno, Parma e Modena Volley due partite in meno, Mirandola e Moma quattro partite in meno).

Girone E2: Querzoli Forlì 18, Geetit Bologna 17, Consar Ravenna 8, Kerakoll Sassuolo, Titan Services San Marino 6, Sab Heli Rubicone 5 (Ravenna una partita in meno, Rubicone tre partite in meno, le altre quattro partite in meno)

Nella foto di Andrea Scrollavezza, il match tra Canottieri Ongina e Moma Anderlini Modena