Cantiere in via Osimo, divieto di sosta dal 22 marzo al 5 giugno

L’amministrazione comunale di Piacenza comunica che, per consentire il posizionamento di una gru a servizio di un cantiere, dalle ore 6 di lunedì 22 marzo alle ore 24 di sabato 5 giugno, in via Osimo, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere.

Si segnala inoltre che, durante le operazioni di trasporto e montaggio della gru, potranno verificarsi delle temporanee e brevi interruzioni del transito veicolare e pedonale, che saranno gestite da movieri che indicheranno percorsi alternativi.