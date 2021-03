Case popolari, pubblicato il bando per assegnazione e cambio alloggio. Domande fino al 3 maggio

È stato pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione in locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (Erp) e per la richiesta di cambio alloggio destinato a coloro che già vivono in una casa popolare. Le domande potranno essere presentate fino a lunedì 3 maggio 2021 e la modulistica da utilizzare è scaricabile dal sito www.comune.piacenza.it.

I requisiti per poter accedere sono la residenza nel Comune di Piacenza o lo svolgimento di un’attività lavorativa in Emilia Romagna da almeno tre anni, con residenza o impiego a Piacenza. Inoltre, chi desidera fare richiesta di assegnazione di un alloggio Erp dev’essere in possesso di un Isee Ordinario non superiore a 17.154 euro e titolare di un patrimonio mobiliare non superiore a 35.000 euro.

La domanda può essere presentata tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno, posta certificata trasmessa a protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it (solo se inviata da altra casella PEC), oppure attraverso consegna a mano della documentazione presso i seguenti uffici comunali, esclusivamente fissando un appuntamento: Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa (0523.492162), il lunedì dalle 8.45 alle 13.30, mercoledì dalle 8.45 alle 12.30 e giovedì dalle 8.45 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 17.30; InformaSociale, telefonando alla sede di via Taverna 39, allo 0523.492731, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30; ci si può invece prenotare alla sede di via XXIV Maggio 28 telefonando allo 0523.492022, dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 13 e nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30. Nel giorno di martedì gli uffici sono chiusi. E’ inoltre possibile rivolgersi allo Sportello InformaFamiglie & Bambini presso il Centro per le Famiglie alla “Galleria del Sole”, contattando lo 0523.492380 o lo 0523.332290 nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 12, nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 18 e il mercoledì dalle ore 15,30 alle 17,30.

Per ricevere assistenza gratuita nella compilazione della modulistica sono a disposizione i Caf convenzionati (il cui elenco è consultabile sul sito del Comune di Piacenza). La graduatoria dei beneficiari sarà pubblicata entro martedì 1° Agosto 2021 e resterà valida sino a quando non entrerà in vigore quella successiva. I punteggi attribuiti sono assegnati sulla base delle condizioni economiche, sia soggettive (riferite ai componenti del nucleo familiare richiedente) sia oggettive (riferite alla condizione abitativa del nucleo familiare richiedente).

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa del Comune di Piacenza (0523.492162 – 492169).