Caserma Levante, le accuse di Montella nei verbali. Prima udienza

Crimini consumati all’interno della Caserma Levante: è in programma oggi, lunedì 29 marzo, presso il Tribunale di Piacenza l’udienza per gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato. A meno che gli avvocati della difesa aderiscano all’astensione proclamata dei penalisti e dunque le testimonianze potrebbero slittare.

Intanto dai verbali dell’inchiesta emergono le accuse del principale imputato, Giuseppe Montella, l’appuntato arrestato insieme ad altri cinque carabinieri in servizio a Levante di Piacenza per traffico di droga, tortura ed estorsione.

“Tutti sapevano” ammette Montella, riferendosi ai colleghi e anche ai superiori. Ricordiamo che l’inchiesta ha portato anche al sequestro della Caserma di via Caccialupo, un fatto mai successo prima in Italia.

“Allora, io ammetto tutto. Ne ho fatte cavolate dottore, però se mi devo prendere le colpe degli altri no! Dentro la caserma tutti sapevano, non potevi non sapere perché ci si stava dalla mattina alla sera insieme. Si finiva gli arresti e si andava a mangiare insieme, quindi tutti dovevano sapere… fino al comandante“, dice il militare nei verbali riportati da Repubblica.it.