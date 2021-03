Cassa integrazione, a gennaio 420mila ore a Piacenza “Un tavolo per lo sviluppo del territorio”

Nella provincia di Piacenza, a gennaio 2021, sono state autorizzate 420mila ore di cassa integrazione (ordinaria, straordinaria e in deroga). L’anno scorso erano state 15mila. Sono i dati, eloquenti, presentati dai vertici provinciali dei sindacati Cgil, Cisl, Uil nella mattinata del 8 marzo.

Numeri che rivelano le profonde ricadute della pandemia sul tessuto economico e produttivo del nostro territorio. Un quadro emergenziale che necessita un profondo ripensamento della società e del mondo del lavoro che coinvolga parti sociali, associazioni di categoria ed istituzioni. Proprio per questo i sindacati piacentini hanno deciso di realizzare un documento condiviso (SCARICALO QUI), contenente le priorità di intervento per lo sviluppo dell’economia locale, focalizzandosi sui temi della precarizzazione, dell’incremento delle disuguagliaze sociali e della riorganizzazione dei servizi di cura e sanitari alla luce dell’esperienza covid.

Da sinistra, Francesco Bighi, Gianluca Zilocchi e Michele Vaghini

“Da qui – ha evidenziato Gianluca Zilocchi, segretario di Cgil Piacenza – l’obiettivo principale è realizzare un tavolo per lo sviluppo, che coinvolga tutti gli attori e i decisori del territorio, dove programmare 3 o 4 investimenti strategici per il futuro, decisi su una base condivisa. La difficoltà più grande in questa fase è riuscire a coniugare un ragionamento di prospettiva con la gestione dell’emergenza. Capire dove abbiamo fatto bene e dove abbiamo sbagliato, per ridisegnare risposte strutturali per i prossimi anni. Il documento si concentra su tre traiettorie principali – ha spiegato ancora Zilocchi -: lavoro, investimenti e aspetti socio-sanitari. Sono questioni che si intrecciano, perché ragionare di sviluppo di un territorio significa tenere insieme questioni sociali ed economiche”.

L’attenzione dei sindacati si concentra anche su sicurezza e legalità. “I finanziamenti che arriveranno sul territorio devono essere gestiti in maniera oculata – ha evidenziato Francesco Bighi di Uil -, ma prestando attenzione alla regolarità degli appalti per evitare infiltrazioni della criminalità organizzata. In questi giorni chiederemo a Comune e Prefettura di costituire un tavolo provinciale permanente anche su questo tema”. “Così come sarà fatto su salute e sicurezza sul lavoro” – ha aggiunto Michele Vaghini, segretario di Cisl Parma e Piacenza.

Con l’8 marzo, un pensiero va anche alla condizione della donna sul lavoro. “Il covid ha accentuato le diseguaglianze – hanno detto i tre sindacalisti -, sul fronte occupazionale ad essere colpiti sono state sopratutto donne e giovani: a novembre 2020, in Regione si stimava che il calo occupazione complessivo nell’anno è stato dell’1,9%. Per gli uomini si è scesi dell’0,8% mentre per le donne del 3,1%. Per loro vanno ricostruite occasioni di lavoro stabili”.