Chiostri di S. Antonino, due nuove telecamere di sorveglianza “Presidio di sicurezza e decoro urbano”

Due nuove telecamere di videosorveglianza a servizio del centro storico: a richiederne la collocazione, facendosi carico dei costi di installazione, sono stati i residenti dei Chiostri di S. Antonino, che nei mesi scorsi si sono rivolti all’Amministrazione comunale e hanno definito il progetto d’intesa con l’assessorato alla Sicurezza e con i tecnici della Polizia Locale. Gli impianti posizionati nel vicolo adiacente alla Basilica patronale sono orientati, rispettivamente, verso i Chiostri stessi e in direzione di via San Vincenzo.

“Colgo l’occasione per ringraziare gli abitanti – sottolinea l’assessore Luca Zandonella – e per rimarcare l’importanza di questa proficua e costruttiva collaborazione tra pubblico e privato, che oggi ci permette di avere, a beneficio della collettività, un ulteriore strumento di controllo del territorio, peraltro nei pressi di uno dei più importanti complessi monumentali della nostra città. Trattandosi di un vicolo chiuso, non di passaggio, poteva essere più facilmente oggetto di spiacevoli episodi di inciviltà, ma grazie all’iniziativa dei residenti e alla collaborazione con la Polizia Locale, in particolare con i tecnici cui va un ulteriore ringraziamento, oggi possiamo contare su un presidio aggiuntivo a tutela della sicurezza e del decoro urbano”.