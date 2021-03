Ciclismo, doppia top ten all’esordio per l’Aspiratori grazie a Casalini e Cocca

Inizia con una doppia top ten il 2021 ciclistico dell’Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi, formazione bresciana che apre l’annata in sella con due piazzamenti nella prima gara del calendario Juniores su strada. A Silvella (Treviso), nel 62esimo Circuito delle Conche, la squadra lombarda ha piazzato due “frecce” nei primi dieci: si tratta del bergamasco Gabriele Casalini, quinto, e del bresciano Andrea Cocca, decimo. Curiosità: sono gli unici due atleti del primo anno in categoria (quindi al debutto) presenti nella top ten della corsa che ha visto il dominio di casa targato Borgo Molino Rinascita Ormelle. Vittoria per Alessandro Pinarello, a tre secondi i compagni di squadra Alberto Bruttomesso e Lorenzo Ursella.

Risultati

Juniores Silvella: 1° Alessandro Pinarello (Borgo Molino Rinascita Ormelle) 86 chilometri 200 metri in 1 ora 55 minuti 6 secondi, media 44,935 chilometri orari, 2° Alberto Bruttomesso (Borgo Molino Rinascita Ormelle) a 3 secondi, 3° Lorenzo Ursella (Borgo Molino Rinascita Ormelle), 4° Alessandro Romele (Ciclistica Trevigliese), 5° Gabriele Casalini (Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi), 6° Gabriele Toniolo (Libertas Scorzè), 7° Giacomo Fraccaro (Guadense Rotogal), 8° Alessandro Messieri (Italia Nuova Borgo Panigale), 9° Alessandro Crosato (Guadense Rotogal), 10° Andrea Cocca (Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi).

Nelle foto Rodella, Gabriele Casalini e Andrea Cocca (Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi)