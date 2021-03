Ciclismo, Matteo Mori (Aspiratori Otelli) quinto a Salizzoli

Debutto in categoria con top ten per Matteo Mori, Esordiente bresciano dell’Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi protagonista nella gara d’esordio a Salizzole (Verona). Nella corsa per primi anni, il ciclista di Ghedi classe 2008 ha conquistato il quinto posto, facendosi così un bel regalo di compleanno a distanza di 48 ore dai suoi 13 anni compiuti.

Risultati

Esordienti primo anno Salizzole: 1° Riccardo Benozzato (Sandrigo Bike) 30 chilometri 600 metri in 50 minuti 43 secondi, media 36, 201 chilometri orari, 2° Nicola Cerame (Castellettese Cicli Varsalona), 3° Davide Piovanelli (Ghedi Ciclismo), 4° Pietro Gerbaudo (Vigor), 5° Matteo Mori (Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi), 6° Ryan Zaccone (Pedale Senaghese), 7° Jacopo Pitta (Sacilese Euro 90 P3), 8° Eddy Bizzotto (Velo Junior Nove), 9° Achille Bellato (Alzate Brianza), 10° Davide Pasinato (Velo Club Città di Marostica)