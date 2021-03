Ciclismo, per il VO2 Team Pink sette “panterine” all’assalto di Montignoso

Secondo appuntamento stagionale in arrivo per il VO2 Team Pink, sodalizio piacentino interamente femminile che domani (domenica) sarà impegnato nel Trofeo Oro In Euro a Cinquale di Montignoso (Massa Carrara), gara per Donne Elite di 106 chilometri e 800 metri con partenza alle 13 e 30.

Dopo l’esordio di sabato scorso a Ceriale (Savona), le ragazze seguite dal direttore sportivo Stefano Peiretti sono pronte a una nuova sfida in sella, che vedrà complessivamente al via sette “panterine”: confermato il blocco-Elite (tutto classe 2002) già in gruppo in Liguria composto dalle lombarde Aurora Mantovani e Cristina Tonetti, dalla trentina Elisa Tonelli e dalla veneta Alice Capasso. Accanto a loro, un trio di Junior secondo anno (2003), all’esordio e che sfrutteranno la deroga federale per questo tipo di manifestazione: Montignoso sarà la prima gara 2021 per la bresciana Silvia Bortolotti, per l’ossolana Francesca Barale (campionessa italiana di categoria in carica) e per la forlivese Carlotta Cipressi, oltretutto all’esordio con la maglia del VO2 Team Pink.

“E’ un bel percorso – osserva il ds Peiretti – all’inizio ci saranno 5 giri di un circuito prevalentemente pianeggiante di 13 chilometri, poi gli ultimi 42 chilometri saranno formati da due giri di un circuito in parte differente che vedrà l’ascesa della Fortezza (Gran premio della montagna), una salita di circa 5 chilometri da ripetere due volte con una prima parte impegnativa e una successiva che spiana dove si farà la differenza. Nel complesso, è un percorso più congeniale alle nostre caratteristiche rispetto a quello di Ceriale. Ci presentiamo con una formazione quasi al completo, il nostro obiettivo principale sarà maturare esperienza: la categoria lo impone, inoltre il lotto partenti sarà di primissimo valore anche perché vedrà molte atlete impegnate 24 ore prima alle Strade Bianche, gara World Tour. Cercheremo di esprimere le nostre doti e fare esperienza, a maggior ragione con le Junior che potranno essere al fianco di atlete molto forti mai incontrate finora. Per loro, sarà anche l’occasione di mettere ritmo nelle gambe in vista dell’appuntamento del 21 marzo a Cittiglio, primo appuntamento importante della stagione”.

La gara di Montignoso sarà trasmessa in diretta a partire dalle 15,10 sui vari canali della piattaforma PMG.