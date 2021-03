Ciclismo, ritiro toscano per gli Juniores del Maserati Cadeo Carpaneto

Sei giorni di lavoro in Toscana per la formazione Juniores Maserati Cadeo Carpaneto, reduce dal ritiro di Riotorto.

Guidati in primis dal direttore sportivo Stefano Masetti, i cinque atleti della rosa (i primi anni Marco Maserati, Matteo Pinzello, Nicolas Abati e Giacomo Bottani e il secondo anno Manuel Dalla Pietà) hanno pedalato lungo le strade toscane. Il bilancio è positivo non soltanto per l’aspetto di preparazione, ma anche per il team building, visto che i ragazzi provengono da diverse regioni e per le restrizioni anti-Covid 19 non avevano avuto fino a quel momento la possibilità di conoscersi e iniziare la formazione delle dinamiche di squadra.

Ancora qualche settimana, poi – pandemia permettendo – scoccherà l’ora del debutto per la nuova formazione piacentina del sodalizio presieduto da Mauro Veneziani.