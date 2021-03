Ciclismo, si alza il sipario sul Gruppo Sportivo Aspiratori Otelli

Si alza il sipario sulla stagione 2021 del Gruppo Sportivo Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi, realtà bresciana nuovamente attiva nel panorama ciclistico giovanile nazionale. Dopo aver ufficializzato nelle scorse settimane la rosa Juniores, il sodalizio presieduto da Simone Pontara ha svelato anche i protagonisti delle formazioni Esordienti e Allievi, per un totale di ventinove giovani ciclisti in tre categorie.

Partendo dal basso, dieci saranno gli Esordienti, equamente suddivisi tra primo e secondo anno (classe 2007 e 2008), tutti seguiti dal direttore sportivo Angelo Agosti, coadiuvato dagli accompagnatori Giorgio Peli e Andrea Agosti. “I ragazzi – spiega il ds Agosti – hanno voglia di mettersi in mostra in questa stagione che sta per partire; l’obiettivo è ottenere dei risultati positivi in questa annata in sella”.

Salendo di un gradino, spazio agli Allievi, con otto giovani talenti seguiti dai ds Ivan Terenghi, Saverio Resinelli e Giuseppe Franzoni. “E’ una formazione – spiega Terenghi – tutta da scoprire, con i ragazzi del primo anno che faranno vedere in gara le loro caratteristiche, mentre quelli del secondo anno hanno corso poco nel 2020 a causa del calendario limitato dal Covid-19”. A chiudere il cerchio, la già citata formazione Juniores, formata da undici ragazzi seguiti dai ds Giambattista Bardelloni, Davide Bardelloni, Matteo Freguglia ed Eliano Ottelli.

Le rose del Gruppo Sportivo Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi:

Juniores (direttori sportivi Giambattista Bardelloni, Davide Bardelloni, Matteo Freguglia, Eliano Ottelli): Sergio Zanolini (2002), Daniele Anselmi, Lorenzo Ghirardi, Michael Vanni (2003), Luca Franzosi, Daniel Trebbi, Gabriele Casalini, Mirko Bozzola, Andrea Cocca, Nicola Cocca, Andrea Bono (2004)

Allievi (direttori sportivi Giuseppe Franzoni, Saverio Resinelli, Ivan Terenghi): Kevin Canniello, Mirko Coloberti, Manuel Franzoni, Massimo Fusi, Luca Mora (2005), Alessandro Barbieri, Federico Facchini, Giuseppe Smecca (2006)

Esordienti primo anno (direttore sportivo Angelo Agosti): Giacomo Balzaretti, Filippo Maestri, Alessandro Marzocchi, Matteo Mori, Tommaso Petrillo (2008)

Esordienti secondo anno (direttore sportivo Angelo Agosti): Francesco Baruzzi, Alberto Bocchio, Ermando Boci, Emanuele Quaresmini, Carlo Zanetti (2007).