Claudio, dalla street dance all’Ariston. Stasera sul palco con Malika Ayane

Claudio Caprioli, 27 anni e la passione per la danza che lo ha portato in giro per il mondo, fino a calcare il palcoscenico più importante della televisione italiana, quello dell’Ariston di Sanremo.

Stasera – 4 marzo – il ballerino piacentino si esibisce infatti con Malika Ayane sulle note di “Insieme a te non ci sto più” la celeberrima canzone datata 1968 di Caterina Caselli, scritta dal grande Paolo Conte.

Nella serata del 71esimo Festival della Canzone Italiana dedicata alle cover la cantante milanese sarà accompagnata dalla performance di tre ballerini in una coreografia creata appositamente: Claudio Caprioli danzerà a fianco di Malika e per pochi minuti le telecamere di Rai Uno saranno tutte per loro.

Per Claudio “Deja” (così è il suo nome sul profilo Instagram), che a Piacenza ha una scuola di ballo, è una grande soddisfazione professionale e anche una grande emozione. Nella sua già importante carriera può annoverare la partecipazione al programma televisivo “Adrian” di Adriano Celentano e nei video musicali di vari artisti, come Annalisa.

Qui sotto il suo curriculum:

Nella pagina Instagram di Claudio un balletto nella nostra piazza Duomo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Deja (@claudio_deja)

L’esibizione di Malika Ayane a Sanremo con la sua canzone inedita “Ti piaci così”