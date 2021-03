Coding e modellazione 3D, ripartono i corsi online gratuiti MakerDojo per ragazzi

Dopo il successo dei corsi del 2020, tornano dal 7 aprile al 6 maggio i laboratori online gratuiti di MakerDojo organizzati dal Laboratorio Aperto di Piacenza”, i corsi online EdTech di Coding ed Elettronica Educativa per ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni: “Scopriamo Scratch 3.0” (8-11 anni) e “Modellazione 3d con Tinkercad” (8-12 anni).

Da inizio 2020 Makerdojo ha promosso in collaborazione con amministrazioni pubbliche e privati un’ampia gamma di percorsi gratuiti e non sui temi di Robotica Industriale Educativa con i Robot di Comau E.do e delle STEM. In partnership con Maker Faire Rome – The European Edition ha progettato e condotto da aprile 2020 circa 200 ore di laboratori online EdTech che hanno visto la partecipazione attiva di oltre 300 ragazzi e ragazze da tutta Italia.

Con “Scopriamo scratch 3.0” i ragazzi impareranno le basi del Coding e della programmazione a blocchi, inoltre verranno realizzati due semplici videogiochi mentre, utilizzando la piattaforma online gratuita Tinkercad nel corso “Modellazione 3d con Tinkercad”, i ragazzi scopriranno con semplicità come progettare e modellare forme ed elementi in 3D, imparando come preparare disegni stampabili con le stampanti 3D e come poter portare le loro creazioni in Minecraft.

I due corsi si articoleranno in quattro lezioni da un’ora e trenta minuti ciascuna; i laboratori sono di livello base e accessibili a tutte e tutti. I corsi sono completamente gratuiti previa iscrizione all’apposito form sul sito www.makerdojo.it nella sezione Laboratori EdTech.

INFORMAZIONI – Email: info@makerdojo.it; Telefono: 327 3210280