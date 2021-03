Colpo di coda invernale nel weekend a Piacenza, con temperature rigide e possibili nevicate sotto i 1000 metri.

Sabato 20 marzo – le previsioni Arpae – sarà una giornata nuvolosa in pianura, con piogge a partire dal pomeriggio. Sui rilievi dopo una mattinata sottozero ma con cielo sereno, l’aumento della nuvolosità potrà portare a nevicate sopra i 700 metri. Le temperature minime del mattino saranno comprese tra -3° sui rilievi e 1° in pianura. Le massime pomeridiane comprese tra 2° sui rilievi e 10° in pianura.

Migliora domenica 21 marzo: in pianura è attesa una giornata serena, con gelate mattutine e serali. Anche sui rilievi le nuvole di diraderanno, lasciando progressivamente spazio al sereno. Temperature minime del mattino comprese tra -5° sui rilievi e 1° in pianura. Massime pomeridiane comprese tra 1° sui rilievi e 9° in pianura.