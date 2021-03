Come trovare una band per matrimoni comodamente da casa

Organizzare un matrimonio non è cosa semplice di questi tempi. Purtroppo le varie restrizioni cui stiamo andando incontro, correlate alla pandemia da Coronavirus, costringono molti a posticipare celebrazioni ed eventi vari. Oltre a questo, nonostante un rinvio permetta di avere più tempo a disposizione per l’organizzazione, è anche vero che le limitazioni agli spostamenti impediscono di svolgere tranquillamente vari compiti. Tra questi uno di quelli che si sta facendo sempre più difficile è la scelta di una band per matrimoni. Per fare un esempio pratico, oggi è complicato fare delle audizioni, impossibile andare in un locale o ad un’altra festa per sentire la band all’opera.

Quale band scegliere

Partiamo dall’inizio: la prima fase di scelta dipende essenzialmente dal definire i gusti dei futuri sposi e la tipologia di festa che si intende realizzare. In questa prima fase si decide se contattare un DJ o un quartetto d’archi, visto che a seconda del tipo di banchetto che si desidera organizzare sarà necessario prediligere un certo tipo di band rispetto ad un altro.

Ci sono anche feste di nozze che si protraggono a lungo nel corso della giornata, fino a notte fonda; in questi casi può capitare di scegliere più di una band: un ensemble classico per la chiesa o comunque per la celebrazione; della musica piacevole e pacata per il banchetto vero e proprio; un DJ o della musica scatenata per dopo il banchetto. Ognuno ha le proprie predilezioni, e in base a queste selezionerà la band che esegue la musica che preferisce o quella che ritiene opportuno suonare durante la festa.

Come scegliere la band oggi

Già indicando il tipo di musica che si desidera si fa una prima scrematura delle eventuali proposte musicali ricevute. O comunque si hanno le idee chiare su cosa si sta cercando. Occorre però valutare le band per matrimoni effettivamente disponibili. Ma come farlo oggi, visto che in molte regioni italiane non è possibile spostarsi o recarsi presso locali e sale per concerti?

La soluzione c’è e grazie al web. Sono infatti disponibili in rete comodi siti che raccolgono le proposte di numerosi gruppi musicali. Oltre a mettere a disposizione un ampio catalogo con tutte le band disponibili oggi in Italia, permettono anche di reperire tutte le informazioni necessarie per ingaggiare la band giusta. Si possono trovare infatti notizie che riguardano lo stile musicale eseguito, il compenso richiesto, il numero di componenti e le zone del Paese in cui il gruppo è pronto a spostarsi.

Fare un’audizione online

Nella scelta di un gruppo che suoni ad un matrimonio è ovviamente importante anche ascoltare qualcosa della singola band, per farsi un’idea delle abilità e dello stile. In rete questo è possibile, grazie ai vari servizi per le riunioni online dove si trovano anche video e filmati di ogni singola band che è pronta a suonare a un matrimonio. Questo consente di evitare le audizioni in presenza, senza che queste siano realmente necessarie. I siti che consentono di ingaggiare gruppi per qualsiasi celebrazione, festa o esigenza propongono anche qualche registrazione delle esibizioni passate, video o audio.

Ingaggiare la band giusta

Dopo aver selezionato la band, ascoltandola in rete e magari anche ponendo qualche domanda specifica, la si dovrà ingaggiare. Vista la situazione attuale è importante prevedere un eventuale rinvio del matrimonio, per non trovarsi a dover pagare la band, senza magari poterla avere a disposizione per la nuova data.

È importante anche chiedere informazioni dirette ai membri della band, per chiarire come si svolgerà la festa di nozze e quale tipo di partecipazione si richiede alla band stessa. Ad esempio non tutti i gruppi sono disposti a suonare anche in chiesa o in situazioni particolarmente formali.