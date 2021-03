Conad Alsenese porta a casa il derby contro Busa Foodlab (1-3)

È la Conad Alsenese a conquistare il secondo derby piacentino di stagione in serie B1: le gialloblù guidate da coach Rigoni conquistano l’intera posta in palio (risultato finale 1-3) dopo aver recuperato lo svantaggio iniziale. Per il Busa Foodlab ancora una partita a corrente troppo alternata: la luce si spegne nel secondo set e solo per brevi tratti le biancoblu riescono a ritrovare gioco ed intensità.

Coach Codeluppi manda in campo il consueto sestetto iniziale con Cobbah opposta a Trabucchi, Scarabelli e Chinosi bande, Cattaneo e Nedeljkovic centrali, Traversoni libero.

La gara entra subito nel vivo con Scarabelli a rispondere a Tosi (10-9). Trabucchi trova il muro del quattordici pari con il Busa Foodlab che tenta di imprimere la prima, vera, accelerazione del set. 16-14 sul tabellone, coach Rigoni ferma il gioco ma Nedeljkovic e Chinosi allargano il divario costringendo Alseno alla resa sul 25-17.

Le ospiti non restano a guardare e dopo un avvio equilibrato il secondo parziale vede l’Alsenese trovare un buon margine (6-12). Donida prende il posto di Chinosi, Nedeljkovic firma due ace consecutivi (9-13) ma la CONAD risponde con un break di 0-4 che interrompe la rimonta biancoblu: Alseno passa 15-25.

Rientra Chinosi in avvio di terzo set con il Busa Foodlab che tenta di reagire con Cattaneo e Cobbah. Le ospiti però, come nel parziale precedente, passano a condurre guadagnando un distacco importante (9-15), le biancoblu tentano l’aggancio (14-16) ma ancora una volta cedono alla distanza per il 16-25 finale.

L’ultimo parziale ricalca quasi pienamente il terzo set: dopo una prima fase di equilibrio è la CONAD ad imporre il proprio gioco. Coach Codeluppi cambia la diagonale con gli innesti di Caviati e Antola ma Alseno continua a difendere al meglio e chiude la gara sul 16-25 per l’1-3.

BUSA FOODLAB GOSSOLENGO-CONAD ALSENESE 1-3 (25-17; 15-25; 16-25; 16-25)

BUSA FOODLAB GOSSOLENGO: Trabucchi 2, Caviati, Cobbah 11, Antola 1, Cattaneo 8, Nedeljkovic 9, Scarabelli 10, Chinosi 10, Donida 2, Sacchi, Traversoni (L). All. Codeluppi-Falco

CONAD ALSENESE: Lancini 2, Malvicini, Tonini 9, Mandò 2, Longinotti, Guaschino 9, Martino, Tosi 20, Gabrielli 8, D’Adamo 6. NE: Boselli, Fava, Bruno (L2). All. Rigoni