Conclusa la posa di 44 attraversamenti pedonali luminosi. Tassi: “Sono un salvavita”

Conclusa la posa di altri 44 attraversamenti pedonali luminosi. Tassi: “Sono un salvavita. Proseguiremo a realizzarne altri in tutta la città”

Con la posa di quelli in via Beverora, via Damiani (presso la scuola Carducci) e i due in Via Emilia Pavese agli incroci con Via Bentelli e con Via Locati, si è concluso il secondo stralcio di realizzazione degli attraversamenti pedonali luminosi che ha aggiunto 44 nuovi impianti a quelli già completati nel corso del 2019.

“Stiamo intervenendo in tutta la città, dalle frazioni al centro storico, nelle arterie di maggior traffico, introducendo questi impianti che risultano dei veri e propri salvavita sia per i pedoni sia per gli automobilisti – commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici, Marco Tassi – Gli attraversamenti pedonali luminosi funzionano da contrasto all’eccessiva velocità dei veicoli specialmente nelle ore notturne o con condizioni di scarsa visibilità e risultano particolarmente apprezzati dalla cittadinanza. Dopo quelli del 2019, ne abbiamo aggiunti ulteriori 44, portando il totale a oltre 80, e stiamo già progettando la realizzazione di nuovi nel corso di quest’anno nelle zone più delicate della città”.

I 44 attraversamenti pedonali luminosi del secondo stralcio sono stati posizionati in: Via Emilia Pavese angolo via Bentelli e angolo via Locati; via Farnesiana; via Bianchi; via Dante Alighieri angolo via Fulgosio; viale S.Ambrogio angolo via Giarelli; Stradone Farnese angolo via S.Stefano, angolo via Santa Franca, via San Vincenzo, n.61 (via Canale), angolo via Torta e Piazzale Libertà; via Damiani (scuola Carducci); via Don Minzoni angolo via Gramsci; via Leonardo Da Vinci; viale Malta (Croce Rossa); via Campagna angolo via Tramello; via Radini Tedeschi angolo via Marzabotto; via IV Novembre angolo via Fulgosio, angolo via Scarabelli; via Colombo angolo via Cortesi e n.14; via Emilia Parmense 187 e angolo via Musso; via delle Novate; via Emilia Parmense 146; via Emilia Parmense Loc. Montale zona rotatoria; via Beverora; via Farnesiana 74, via Farnesiana 123, via Farnesiana 12; via Poggi angolo via Fermi; via XXIV Maggio angolo via Vitali e angolo via Campesio; via XXIV Maggio 26 (ACER); via Calciati 25 (Esselunga); via Rigolli 45; via Rigolli 26; via Boselli 54; via Boselli 62; via Boselli angolo via Bagarotti; via Manfredi 2; via Genova 12 e via Genova angolo P.le Medaglie d’Oro.