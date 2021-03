Si sono conclusi nei giorni scorsi gli interventi di adeguamento funzionale e restauro nella parte nord-ovest del chiostro del cortile Grande dell’ex collegio San Pietro, già ospitante la biblioteca dei ragazzi, oltre ad altri lavori di manutenzione straordinaria per il funzionamento della Biblioteca comunale. Gli interventi, rientranti nel complessivo progetto di riqualificazione e adeguamento degli edifici comunali, fabbricati scolastici e impianti sportivi del Comune di Piacenza, ha avuto inizio lo scorso agosto, sotto la direzione lavori dell’Unità Organizzativa Manutenzioni e Sport (arch. Roberto Cabrini e Ing. Alessandra Ziliani), e con l’alta sorveglianza della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza.

«E’ un intervento molto significativo – sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici di Piacenza Marco Tassi – per cui voglio ringraziare gli uffici che lo hanno seguito con particolare attenzione, che ci permette non solo di curare e manutenere l’edificio storico che ospita la Biblioteca, ma anche di adeguare gli spazi in modo funzionale nella parte nord-ovest, al servizio dei più giovani frequentatori e proseguire nel complessivo piano di opere sul patrimonio immobiliare pubblico, tutelandolo e valorizzandolo ».

Foto 2 di 2



Il complesso degli interventi realizzati – spiega il Comune di Piacenza -, che sono il naturale proseguimento e completamento di lavori svolti negli anni passati, ha permesso, in particolare, di adeguare i locali nella parte nord ovest, già ospitante la Biblioteca dei ragazzi, con la realizzazione di un unico ambiente accessibile sia dalla Biblioteca che dal Cortile. In questo modo si è recuperata, almeno per quanto riguarda l’ala oggetto di intervento, la visione unitaria del chiosco originario. E’ stata realizzata una nuova porta finestra verso il cortile interno sfruttando la luce della finestra esistente, mentre la pavimentazione del nuovo ambiente è stata realizzata in materiale adatto all’utilizzo da parte di bambini e ragazzi.

Infine nella sala così restaurata sono stati posizionati dei pannelli fonoassorbenti in tessuto con immagini stampate selezionate in accordo i servizi Bibliotecari preposti, adatte all’utilizzo della sala.

Inoltre, come previsto, nell’ambito del progetto sono stati eseguiti interventi manutentivi relativi agli impianti ed in particolare è stata effettuata la sostituzione del quadro della Cabina di trasformazione di Media Tensione presente nel Piano interrato della Biblioteca, oltre che il posizionamento di nuovi luci a led poste sulle catene della nuova sala ragazzi.