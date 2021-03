Confapi punta sulla formazione: oltre 200 i partecipanti ai webinar dell’associazione

“Nei primi mesi dell’anno – informa il direttore di Confapi Industria Piacenza Andrea Paparo – abbiamo realizzato diversi webinar che hanno visto la presenza di oltre 200 partecipanti, su un’ampia gamma di tematiche, sia legate alle peculiarità distintive dei diversi settori, sia di carattere più trasversale”.

“Nello specifico – spiega Paparo – abbiamo realizzato, come di consuetudine ogni anno, un incontro sulla Legge di Bilancio 2021 in cui sono state illustrate le principali novità in tema di fisco e di lavoro, a seguire il webinar “Il passaggio (convivenza) generazionale nelle imprese piacentine” in cui sono stati presentati i dati emersi da una nostra indagine realizzata in collaborazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ed è stata l’occasione per fornire suggerimenti e indicazioni pratiche alle aziende prossime al passaggio generazionale”. “Nelle settimane successive – continua il direttore – abbiamo proposto due appuntamenti per presentare, da un lato tutti gli strumenti finanziari a sostegno dello sviluppo aziendale e le opportunità offerte dall’intervento pubblico e dall’altro abbiamo posto l’attenzione sui crediti di imposta per investimenti in beni materiali e immateriali, ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica con un focus sul Piano Transizione 4.0”.

“A seguire – prosegue Paparo – abbiamo trattato il tema della gestione dei rifiuti attraverso l’analisi di aspetti normativi e pratici al fine di fornire alle aziende i principi generali sulla gestione del rifiuto e la responsabilità del produttore. L’ultimo incontro, invece, è stato focalizzato su modalità, strumenti e finanziamenti a supporto delle imprese in ambito di internazionalizzazione in cui sono state trattate le varie proposte attive e che ha visto tra i relatori un referente di Simest. Gli appuntamenti, attraverso l’intervento di esperti, hanno costituito un’occasione di confronto e dibattito tra le imprese e gli imprenditori”. “Nell’ottica di informare le imprese su tematiche di interesse e di stretta attualità, Confapi Industria Piacenza – spiega il direttore – prosegue con numerosi webinar gratuiti anche nei prossimi mesi, nello specifico quelli in programma a breve sono i seguenti: “I vantaggi nell’adozione delle suite Microsoft 365 per il tuo business”, “Management dell’internazionalizzazione: consigli pratici”, “Blockchain e intelligenza artificiale” e “Welfare aziendale e sviluppo sostenibile””.