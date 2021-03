Contagi covid, Piacenza ‘stabile’ nell’ultima settimana. In Regione calo del 19,4%

Covid, rimangono sostanzialmente stabili nel piacentino i dati dei nuovi contagi.

Sono stati infatti 391 – come riporta il report diffuso dall’Ausl (LEGGI) – i casi di positività registrati sul territorio negli ultimi sette giorni (22-28 marzo), con un aumento dello 0,8% rispetto alla settimana precedente, quando erano stati 388; il tutto a fronte di 10.579 tamponi effettuati (positivo il 3,7% dei test, dato quest’ultimo che resta stabile). Dei nuovi positivi nel piacentino il 65% presentava sintomi, mentre l’81% dei nuovi contagiati è compreso nella fascia d’età fino ai 64 anni.

Si conferma una forte inversione di tendenza in Emilia Romagna, dove i casi positivi sono calati del 19,4%, e Lombardia (-7,5%). Il dato nazionale fa invece segnare un +1,6%. “Stiamo guardando con grande attenzione quello che accadrà in questa settimana – ha detto il direttore generale Luca Baldino – perché ci aspettiamo un calo dei positivi”.

137 POSITIVI OGNI 100MILA ABITANTI – Per quanto riguarda il dato dei nuovi positivi per 100mila abitanti, parametro utilizzato a livello nazionale per stabilire automaticamente il passaggio in zona rossa (con più di 250 positivi), nell’ultima settimana a Piacenza si sono registrati 137 positivi ogni 100mila abitanti (contro i 318 in Emilia Romagna, e i 261 in Italia).

DECESSI – In calo il numero dei decessi, cinque nell’ultima settimana contro gli undici di quella precedente.

CRA – Nessun nuovo positivo all’interno delle Cra nell’ultima settimana: il report di confronto fra le Aziende Sanitarie Regionali evidenzia una situazione tranquilla per la nostra Provincia, rilevando solo due ospiti con «malattia in corso» all’interno di un’unica struttura. Un buon risultato che Piacenza conquista per la terza settimana di fila. Insieme a Ferrara ha i dati più bassi della Regione.

SCUOLE – Sul fronte del monitoraggio delle scuole si sono registrati 17 nuovi casi di positività, che hanno coinvolto 11 classi, 4 con contagi interni. “Lo stop alle lezioni in presenza ha influito” ha detto il direttore generale Baldino.

QUARANTENA – In deciso calo anche il numero delle persone in quarantena e isolamento, 1.547 nell’ultima settimana contro le 1.929 di quella precedente.

OSPEDALE – Ancora in calo i ricoveri per Covid (95 alla data del 28 marzo), mentre si registrano in media 10 accessi di casi covid like al giorno in pronto soccorso.