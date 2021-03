Contro il tumore al seno per l’8 marzo. SLP CISL a fianco di Armonia Onlus

Per celebrare l’8 marzo, giornata internazionale della Donna, il Sindacato Lavoratori Poste della Cisl (SLP-Cisl) di Piacenza, su proposta del suo Coordinamento Femminile, ha deciso di devolvere un contributo economico di 1.200 euro all’Associazione “Armonia Onlus” di Piacenza, organizzazione di volontariato impegnata per la prevenzione e il sostegno alle donne colpite da tumore al seno.

La donazione contribuirà alla raccolta dei fondi necessari per l’acquisto dell’apparecchiatura per la dermopigmentazione, cioè l’apparecchiatura che serve per fare il tatuaggio dell’areola per le donne che hanno subìto la mastectomia. Romina Cattivelli, in qualità di Presidente dell’Associazione, ha ringraziato per la donazione, sottolinenando il suo significato “per la sua uitlità effettiva e come riconoscimento della nostra attività, una donazione che serve al rafforzamento della sensibilità nei confronti delle Donne”. “Per noi – ha commentato Vito Altobello, Coordinatore Territoriale SLP-Cisl di Piacenza – nonostante la pandemia, è ancora più forte la necessità di sviluppare la sensibilità e la cultura della prevenzione e della cura di questa patologia, attualmente ancora troppo diffusa”.

Nei prossimi giorni, per le iscritte a SLP-Cisl, sarà reso disponibile un gadget dedicato all’iniziativa.