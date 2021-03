Controlli in stazione e i pusher tentano la fuga sul bus, 4 giovani arrestati

Controlli dei carabinieri nella zona della stazione ferroviaria di Piacenza, 4 giovani arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il fatto è avvenuto il 10 marzo poco prima delle 18, nell’ambito dei servizi predisposti per prevenire lo spaccio di sostanze stupefacenti. A finire nei guai quattro uomini di 23, 32, 20 e 24 anni, con precedenti penali, arrestati dai carabinieri della Stazione di Rivergaro.

I militari erano nei pressi della stazione ferroviaria di Piacenza quando hanno notato due pusher scambiare prima alcune parole con altri due giovani e, successivamente, cedere dietro compenso un involucro di cellophane.

Prontamente sono intervenuti ed hanno fermato i due giovani, residenti a Piacenza, con in tasca 32 grammi di cocaina, mentre i due pusher, in Italia senza fissa dimora, dopo aver tentato di fuggire, sono stati fermati su un pullman di linea.

I due sono stati perquisiti: avevano in tasca 1750 euro, giudicati proventi dello spaccio. Con l’ausilio di altro personale, che nel frattempo era giunto sul posto, sono stati portati in caserma e dopo le formalità di rito sono stati tutti arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I due pusher, sono stati tradotti presso il carcere della “Novate”, mentre i due giovani di 20 e 24 anni sono stati collocati presso le loro dimore agli arresti domiciliari.