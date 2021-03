Coppia litiga in strada: intervengono carabinieri e 118

Travo, carabinieri intervengono per placare lite in strada: denunciata una coppia.

E’ successo intorno alle 20:30 del 14 marzo: una coppia, 32 anni lui e 37 anni lei, entrambi con precedenti penali, ha dato vita ad un’accesa discussione in viale Vittorio Veneto a Travo. Sul posto, per sedare la situazione, è stata inviata la pattuglia della Stazione Carabinieri di Rivergaro che stava svolgendo un normale servizio di controllo del territorio e, a supporto, la Radiomobile della Compagnia di Bobbio, fatta convergere nelle vicinanze.

I militari – riportano i carabinieri di Rivergaro – intervenuti a fatica sono riusciti a calmare gli animi. Della coppia, la più esagitata sarebbe stata la donna, originaria della Romania, la quale pare inveisse contro il compagno – originario dell’Albania – colpendolo anche violentemente. Per placarla – spiega l’Arma – si è reso necessario quindi anche l’intervento del personale del 118. La donna avrebbe comunque continuato a dare in escandescenze, rivolgendo frasi oltraggiose e minacciose verso la pattuglia di Rivergaro e rifiutandosi di esibire i documenti di identità . Una volta sedata, è stata portata all’ospedale di Piacenza per le cure del caso ed è stata denunciata per disturbo delle occupazioni, ma anche per rifiuto d’indicazione sulla propria generalità, resistenza e minacce a pubblico ufficiale. L’uomo, probabilmente ubriaco, è stato invece accompagnato presso la sua residenza di Travo e denunciato per disturbo delle occupazioni. Entrambi poi sono stati sanzionati per violazione alle norme covid-19 perché non indossavano la mascherina.