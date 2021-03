Covid, Tagliaferri (Fdi) “Cosa ha fatto la Regione per contrastare le varianti?”

Quali sono state le decisioni politiche assunte per contrastare, limitare, contenere, ridurre il contagio dopo l’accertamento dei primi casi della variante inglese al SARS-CoV2/COVID-19 nella nostra Regione, che si è rivelata responsabile degli incrementi delle positività e dei decessi?

A chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere regionale piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fdi) che ricorda come “la situazione sanitaria generale, già agli inizi dell’anno, con l’accertamento delle diverse varianti inglese e africana, che avevano preso campo nelle regioni limitrofe alla nostra come la Lombardia e il Veneto, facevano prevedere che il contagio si diffondesse in breve tempo nella nostra regione. Già a dicembre era stato riscontrato un caso della cosiddetta variante inglese del Covid-19 in una persona senza che questa abbia avuto alcun contatto riferibile alla Gran Bretagna”.