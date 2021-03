Covid, Tagliaferri (FdI) “Screening di massa nelle zone arancione scuro o rosse”

“Screening anticoronavirus di massa nelle zone arancione scuro o rosse”.

A chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere regionale piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fdi) che, alla luce della recrudescenza della pandemia, chiede all’esecutivo regionale “di prevedere, nelle province emiliano-romagnole maggiormente colpite e poste in ‘zona arancione rafforzata o rossa’, il sostegno a tutte le Amministrazioni comunali interessate a effettuare i tamponi molecolari nasofaringei per la ricerca dell’RNA virale con uno screening di massa, o, in alternativa, i test antigenici con adesione volontaria e gratuita su tutta la popolazione residente; di prevedere, nel caso in cui in alcune province emiliano-romagnole dovessero aumentare i contagi in maniera anomala, interventi tempestivi sottoponendo la popolazione a tampone molecolare nasofaringeo per la ricerca dell’RNA virale, al fine di limitare e contenere il diffondersi del virus e per evitare che il mancato tracciamento tempestivo dei possibili positivi costringa a mettere in ‘zona arancione rafforzata o rossa’ le province in questione”.