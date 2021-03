Crescere nel business online, incontri per i commercianti di Gragnano e Rottofreno

Il progetto Scopri Rottofreno e…Gragnano Trebbiense iniziato nell’ottobre 2020, che ha come obiettivo il sostegno lato comunicazione degli esercizi commerciali dei due paesi della provincia, prosegue con diversi appuntamenti di formazione che si svolgeranno nelle prossime settimane.

Si tratta di incontri per i commercianti dal titolo Come crescere nel business online: i 5 eventi, che si terranno interamente online, hanno l’obiettivo di proseguire nella strategia di valorizzazione complessiva delle attività commerciali presenti a Gragnano e Rottofreno e nel contempo vogliono fare da stimolo e supporto per i commercianti per promuovere il tessuto commerciale locale online, fidelizzare i propri clienti e farsi conoscere ad un pubblico più ampio, attraendone di nuovi, con l’uso di strumenti oramai imprescindibili per le piccole realtà commerciali che vogliono stare al passo con i tempi. Gli incontri sono completamente gratuiti e saranno tenuti dalle Digital Strategist Roberta Abbatangelo e Ambra Visconti.

Gli incontri si terranno il giovedì pomeriggio alle 15 su una piattaforma dedicata e dureranno circa un’ora; i video saranno registrati e sarà possibile visualizzarli anche in un secondo momento, qualora non si riuscisse a partecipare all’iniziativa. I corsi sono del tutto gratuiti, ma sarà necessario confermare la propria adesione all’iniziativa che è esclusivamente ai commercianti dei paesi coinvolti, Rottofreno, San Nicolò, Gragnano Trebbiense e le loro frazioni.

“I corsi di formazione – evidenzia l’Assessore al Commercio del Comune di Rottofreno Stefano Giorgi – sono un’opportunità per i commercianti per imparare ad utilizzare i social network in modo professionale e dare più visibilità alle singole attività commerciali; abbiamo notato nell’ultimo anno quanto sia importante per un negozio disporre di una “vetrina on-line” per raggiungere vecchi e nuovi clienti”. Anche il Sindaco di Gragnano Trebbiense Patrizia Calza è d’accordo: “Ormai la promozione on line costituisce il futuro del commercio anche locale. Questo corso che è gratuito grazie al progetto attivato dai Comuni con risorse regionali e sostenuto dalle associazioni di categoria è un’occasione unica, da non perdere. Ci auguriamo che tutti colgano l’importanza dell’iniziativa”.

Questi i titoli degli eventi di animazione:

– giovedì 8 aprile Business Locale: quali strumenti usare per la comunicazione online

– giovedì 15 aprile Facebook per il Business: dalla pagina alla vetrina commerciale

– giovedì 22 aprile Instagram: le novità e gli strumenti per il tuo Negozio

– giovedì 29 aprile Google My Business: come sfruttarlo al meglio per il proprio negozio

– giovedì 22 aprile Whatsapp Business: un alleato per la vendita

Come fare per partecipare? – Per iscriversi agli incontri di animazione i commercianti possono iscriversi a questo link: http://bit.ly/3qrpCpM oppure mandare una mail agli indirizzi scoprirottofreno@gmail.com e scoprigragnano@gmail.com sempre entro e non oltre martedì 6 aprile.