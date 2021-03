Crisi e pandemia, “Piacenza ha retto meglio di altri territori. Nel 2019 chiuse più aziende che nel 2020”

Presentazione del report curato da Piacenz@ Economia Lavoro e Società, con un’approfondita analisi del mercato del lavoro nel 2020 a livello nazionale e territoriale basata sui dati Istat e del rapporto congiunturale, che illustra gli effetti della pandemia sul sistema socio-economico piacentino nella prima metà del 2020.

Dopo i saluti istituzionali di Patrizia Barbieri (Presidente della Provincia di Piacenza) e di Alessandro Saguatti (Segretario Generale della Camera di Camera di Commercio di Piacenza), spazio a “Il mercato del lavoro nel 2020. Analisi nazionale e differenze territoriali” a cura di Federica Pintaldi (ricercatrice ISTAT), con il commento di Enrico Ciciotti (docente di Politica economica dell’Università Cattolica); e “Crisi e resilienza: gli effetti della pandemia sul sistema socio-economico piacentino nel primo semestre 2020”, con la presentazione di Antonio Colnaghi (Provincia di Piacenza) del Rapporto congiunturale e commenti di Paolo Rizzi (direttore Laboratorio di Economia Locale dell’Università Cattolica di Piacenza) e Vittorio Silva (direttore generale della Provincia di Piacenza) e domande dei giornalisti.

“I dati emersi da queste indagini mostrano come Piacenza abbia dimostrato nell’ultimo anno una capacità di reagire maggiore di altri territori – dice la presidente Barbieri -, quindi a noi istituzioni viene chiesto uno sforzo maggiore per sostenere il nostro tessuto socioeconomico. Il nostro auspicio è che ci sia una accelerazione sul piano vaccinale. Questo lavoro realizzato da Camera di Commercio e università Cattolica è uno strumento indispensabile per dare lettura corretta rispetto alle iniziative da assumere, e oggi questo è ancora più rilevante: i numeri hanno una valenza molto importante per il nostro sistema socio economico.

“Il rapporto è frutto di una collaborazione istituzionale virtuosa – continua il segretario generale della Camera di Commercio Saguatti – per capire lo stato di salute nostra economia. Ma i dati vanno interpretati e la collaborazione con l’università ci consente di valutarli correttamente. Mi interessa rilevare che, alla fine del 2020, tra nuove aperture (1.100) e chiusure /1.300) abbiamo avuto un saldo negativo di 200 imprese. Nel corso degli anni però abbiamo visto calare progressivamente il numero delle imprese e nel 2019 abbiamo avuto un dato di chiusure maggiore. Questo dimostra la sostanziale tenuta del tessuto economico: le imprese hanno fiducia, credono che quella che stiamo attraversando sia una fase transitoria e passata pandemia si possa recuperare. Sul fronte dei ristori, la Camera di Commercio ha gestito l’erogazione dei contributi per conto della Regione Emilia Romagna, su 21 milioni di euro erogati dal Governo, a Piacenza ne sono stati stanziati 2 milioni. Sul fronte dei ristori, sono stati stati stanziati più di 2mila euro a impresa, insieme ad altre iniziative messe in campo con il Comune di Piacenza, per aiutare a sostenere i costi per la messa in sicurezza delle imprese e altre iniziative. Bandi che hanno riscosso un grande interesse, ma resta ferma l’esigenza di una ripresa economica che vada di pari passo con la ripresa del programma di vaccinazione, perché abbiamo capito, da un anno a questa parte, che mettere insieme salute e economia è difficile, prima va risolto il primo tema per poter avviare l’economia”.