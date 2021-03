Croce Rossa sostiene i futuri infermieri, tre borse di studio per gli studenti piacentini

La nota stampa di Croce Rossa Piacenza

Nei giorni scorsi, durante le lezioni del primo anno del corso di studio in Infermieristica dell’Università di Parma, è stato presentato il bando per 3 borse di studio dal valore di 1000 € destinate agli studenti con particolari requisiti, non ultimo il merito scolastico.

Ivana Casotti, Delegato Area Sociale di CRI Piacenza, insieme a Pilade Cortellazzi, vicepresidente del Comitato, hanno illustrato agli studenti il bando di concorso alle borse di studio che l’Area 2 ha deciso di offrire per il secondo anno consecutivo all’Ateneo. Tra i requisiti del bando: la residenza a Piacenza o Provincia di Piacenza; la situazione economica – calcolata in base all’I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente); il merito scolastico sulla base del percorso universitario dei singoli candidati, con particolare enfasi alla lode; ed eventuali attività di Volontariato svolte all’interno di tutte le associazioni del territorio.

Affiancato dal Direttore delle attività didattiche e professionalizzanti del corso di studi di Infermieristica della sede formativa dell’Università di Parma, Cinzia Merlini, il Comitato ha esposto le modalità di presentazione delle domande, dando una risposta ai quesiti dei giovani studenti. L’anno che verrà preso in considerazione sarà l’anno accademico 2020/2021, pertanto le borse di studio verranno consegnate all’inizio del 2022. “Tutto questo al fine di voler promuovere quello che noi chiamiamo volontariato attivo – commenta il Vicepresidente – nel senso che l’area socioassistenziale sostiene le famiglie in difficoltà con le borse viveri, con il pagamento delle utenze, ma noi vogliamo che gli studenti trovino quel valore aggiunto per autosostenersi all’interno della propria famiglia per poi uscire da quelle che possono essere delle situazioni di difficoltà. Questa è l’intenzione di tali borse di studio per la Croce Rossa”.

“L’idea di aiutare questi studenti è partita tre anni fa – continua la Delegata dell’Area Sociale -. Ci siamo accorti che spesso le famiglie che hanno più problemi economici fanno fatica a sostenere lo studio dei ragazzi e ci sembrava, in tempi non sospetti, che aiutare queste famiglie affinché i ragazzi potessero finire il loro corso di studi diventando un prezioso contributo per il territorio, soprattutto in infermieristica, fosse in linea con la Mission che si pone Croce Rossa”.

Un gesto, dunque, di solidarietà che l’Associazione di Viale Malta ha deciso, ancora una volta, di spendere per la popolazione al fine di aiutare studenti e studentesse che stanno intraprendendo la scelta di diventare parte integrante della sanità piacentina.