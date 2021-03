Da Federfarma cartoni di “olio Lilt” per la Caritas

Federfarma ha donato diversi cartoni d’“olio Lilt” alla Caritas.“Così, nella settimana nazionale della prevenzione oncologica, sosteniamo l’importante azione della sezione piacentina della Lega per la lotta contro i tumori – spiega Roberto Laneri, numero uno dell’associazione farmacisti -, al contempo portando quest’anno un aiuto concreto ai piacentini in difficoltà”. La consegna ufficiale è avvenuta alla presenza di Laneri e del presidente Lilt Piacenza Franco Pugliese. Le bottiglie sono state affidate alle mani del consigliere Caritas Franco Zuccone.

“Federfarma Piacenza – aggiunge Laneri – ha da sempre a cuore ricerca e prevenzione delle malattie: per questo sostiene da tempo la campagna “Una Medicina Naturale” con la vendita, nelle farmacie, del particolare olio. Emblema della dieta mediterranea e selezionato tra i migliori extravergine d’oliva, l’olio Lilt garantisce le ottime e specifiche proprietà organolettiche che fanno di quest’antico prodotto un fondamentale sostegno naturale al sistema immunitario, oltre che concreto esempio dell’importanza della prevenzione alimentare, tra gli altri, nella lotta all’insorgenza dei tumori. Quest’anno, stante il persistere della pandemia, abbiamo deciso, al posto d’ospitare l’olio nei nostri esercizi – continua Laneri -, di acquistarne dei colli come Federfarma e farne dono alla Caritas provinciale che tanto sta facendo, in questo difficile momento, per essere vicina ai nostri concittadini”.

“In questo tempo di perdurante emergenza e di forte aumento dei bisogni presenti sul territorio – gli fa eco una nota a firma della Fondazione diocesana Caritas di Piacenza-Bobbio -, l’impegno di Federfarma contribuirà in modo determinante alla continuità ed al sostegno della mensa della fraternità di Via S. Vincenzo e del servizio borse viveri per famiglie. L’impegno dell’associazione dei farmacisti è espressione autentica di una comunità attenta a chi fa più fatica”.

Soddisfatto anche Pugliese che, invitato a presenziare nella sede di Federfarma per l’occasione, ha ricordato come “Lilt ha accolto con estremo piacere l’idea di questo dono: purtroppo uno degli effetti collaterali della pandemia è infatti proprio il sensibile incremento di persone che, per bisogni primari come l’alimentazione, dipendono ora dalla generosità di realtà assistenziali. Federfarma offre così un segnale di duplice valenza – conclude il presidente -: sostiene l’azione meritoria dei tanti volontari e concorre al contempo a rammentare le necessarie attenzioni alimentari per la salute”.

IL RINGRAZIAMENTO DELLA CARITAS PIACENZA BOBBIO – A nome della Fondazione Autonoma Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio, ringraziamo vivamente Federfarma Piacenza per la donazione di olio. La donazione unisce idealmente due volti della solidarietà, da un lato sostiene la Lega per la lotta contro i tumori grazie all’acquisto dell’olio della campagna “Una Medicina Naturale”, dall’altro rappresenta un aiuto concreto ed immediato alle tante famiglie in difficoltà seguite dalla Caritas. In questo tempo di perdurante emergenza e di forte aumento dei bisogni presenti sul territorio, l’impegno di Federfarma contribuisce in modo determinante alla continuità ed al sostegno della mensa della fraternità di Via S. Vincenzo e del servizio borse viveri per famiglie. L’impegno dell’associazione dei farmacisti è espressione autentica di una comunità attenta a chi fa più fatica. La fiducia ed il sostegno nei confronti della Caritas diocesana sono per noi stimolo a fare sempre di più e meglio. Solo grazie alla generosità del territorio si rinnova ogni giorno un grande evento di solidarietà ed è possibile dare continuità ai tanti servizi offerti. Ancora grazie per la vostra attenzione ed il vostro impegno.