Da Milano alle campagne di Fiorenzuola per spacciare, tre in manette

Da Milano a Fiorenzuola per spacciare nelle campagne della Valdarda, arrestati dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda.

Grazie alle segnalazioni di residenti della zona, sono finiti in manette per detenzione ai fini di spaccio di droga tre pusher, di 27, 33 e 47 anni, nati in Marocco, tutti con precedenti specifici, domiciliati a Milano, irregolari sul territorio italiano.

Dopo alcuni sopralluoghi e servizi di osservazione, nel pomeriggio di venerdì 26 febbraio i tre sono stati sorpresi ed arrestati, in località Baselicaduce di Fiorenzuola d’Arda, mentre con ogni probabilità si stavano preparando a intraprendere l’attività di spaccio nei confronti di giovani tossicodipendenti provenienti dalla provincia di Piacenza e da quelle limitrofe.

Sul posto i militari di Fiorenzuola d’Arda hanno rinvenuto e sequestrato nella vegetazione un bilancino di precisione ed un involucro di cellophane che conteneva 55 grammi di cocaina, 30 grammi di eroina e 10 grammi di hashish. Poi, presso la loro dimora in Milano, i tre pusher, nel frigorifero, in una busta di plastica avevano nascosto 9540 euro provento dell’illecita attività di spaccio. Alla fine di tutte le formalità di rito i tre arrestati sono stati portati al carcere delle Novate.

“Episodi di questo tipo, dimostrano come la collaborazione da parte dei cittadini con l’Arma dei Carabinieri, tramite segnalazioni e notizie, permettono di arrivare ad importanti risultati” sottolinea il comando provinciale.