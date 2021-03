Dal Rotary Club S. Antonino tablet in dono alle scuole per gli alunni più fragili

Il Rotary International ed il Governo degli Stati Uniti, attraverso l’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo internazionale (USAID), e grazie alla stretta collaborazione con il Consolato Americano di Milano, si sono impegnati a sostenere il nostro Paese nell’emergenza da Covid.

In particolare il Distretto Rotary 2050, nella persona del Governatore Ugo Nichetti, ha donato ad oltre 400 studenti delle province di Pavia, Brescia, Lodi, Cremona, Mantova, Piacenza e di parte del territorio di Milano, strumenti che permetteranno a ragazzi in condizioni di fragilità di seguire al meglio le lezioni online. A Piacenza, il Rotary Sant’Antonino – come spiega il Presidente Giuseppe Isola – integrando le quantità assegnategli dal Distretto con quelle acquistate grazie alla generosità dei Soci del Club, è riuscito a soddisfare la totalità delle richieste pervenute dagli Istituti contattati da Maria Grazia Sabato, coordinatrice dell’iniziativa.

“Siamo orgogliosi come Club – le parole di Isola – di renderci concretamente utili in un periodo di emergenza sanitaria, economica e sociale grave”. “Ancor più – aggiunge Sabato – quando supportiamo il settore della scuola, della cultura e della formazione, basilari per i nostri giovani e quindi per il futuro di tutti”. Sedici nuovi tablet Samsung completi di custodia e tastiera saranno donati mercoledì 31 marzo a studenti in condizioni di fragilità per motivi di salute della Scuola “Dante”, dieci a quelli indicati dalla Scuola “De Amicis”, cinque a quelli selezionati dal “Conservatorio Nicolini” e due a ragazzi in cura per gravi patologie nel Reparto di Ematologia dell’Ospedale.

“Questa iniziativa vuole supportare gli alunni che, anche a causa dell’epidemia, non riescono a seguire le lezioni in presenza – afferma la Past President del Rotary Club Sant’Antonino Maria Grazia Sabato, ora neo membro della Fondazione di Piacenza e Vigevano -. In questo periodo di emergenza il nostro impegno è rivolto agli aspetti sanitari, scolastici e sociali del nostro territorio: sono particolarmente orgogliosa di fare questa donazione al Reparto di Ematologia del nostro Ospedale, un’eccellenza che salva tante vite e a cui anche nel recente passato abbiamo rivolto, come Rotary, attenzione e considerazione con altre donazioni, come quella di un criocongelatore durante il mio anno di Presidenza; al Conservatorio Nicolini, che trovo un’eccellenza della città, un gioiello da valorizzare, che sforna musicisti di altissimo livello partendo proprio dai più piccoli; e a due tra gli Istituti Scolastici con un numero decisamente elevato di studenti”.

“Cerchiamo sempre – aggiunge il Presidente in carica Giuseppe Isola – gli ambiti in cui il nostro supporto significhi un aiuto concreto e immediato, una svolta, come in questo caso per gli Studenti selezionati e per le loro famiglie”. Alla consegna della donazione ai dirigenti dei vari istituti, nel rispetto delle normative per la limitazione della diffusione del virus, parteciperanno anche gli assessori Jonathan Papamarenghi e Federica Sgorbati “a significare la sempre stretta collaborazione del Rotary con le Istituzioni sul territorio”.