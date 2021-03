A Castello e Cadeo panchine rosse contro la violenza sulle donne

Una bella iniziativa della Pro Loco di Castel San Giovanni (Piacenza) in occasione della Festa della Donna.

L’8 marzo, infatti, il sodalizio castellano ha fatto dono all’amministrazione comunale di una panchina rossa, simbolo della lotta contro ogni violenza contro le donne. La consegna è avvenuta nella giornata della tradizionale festa dedicata al gentil sesso e la panchina è stata posizionata all’interno del parco di Villa Braghieri. “Abbiamo recuperato alcune panchine vecchie e abbiamo voluto dare loro una nuova vita – ha spiegato Sergio Bertaccini, presidente della Pro Loco castellana – e una di esse abbiamo deciso di tingerla di rosso per inviare un messaggio alla comunità e invitare tutti a tenere alta la guardia. L’iniziativa è nata da un progetto collettivo: abbiamo avuto l’idea e l’abbiamo messa in pratica. Chi ha pensato a sistemarla, chi a verniciarla e chi ha scelto le scritte”.

“L’amore non alza le mani, ma ti prende per mano!”. “Solo un piccolo uomo usa violenza sulle donne per sentirsi grande!”. Sono le due frasi che si leggono sulla panchina rossa, riconosciuta come il simbolo del “posto occupato” da una donna vittima di femminicidio e simbolo delle azioni contro la violenza di genere, a favore della libertà delle donne. La cerimonia di consegna è avvenuta nella mattinata di lunedì 8 marzo nei giardini di villa Braghieri alla presenza del sindaco Lucia Fontana, accompagnata da alcuni componenti della giunta e del consiglio e dai volontari della Pro Loco.

UNA PANCHINA ROSSA ANCHE A CADEO – Una panchina rossa dipinta – pennellata dopo pennellata – dai ragazzi e le ragazze di terza media, gli uomini e le donne di domani che con un semplice gesto restituiscono dignità e attenzione alla condizione femminile. É l’iniziativa realizzata dall’Istituto Comprensivo di Cadeo a fianco del Comune di Cadeo per far toccare con mano uguaglianza di genere e il netto rifiuto della violenza, proprio nella giornata dedicata alla donna, l’8 marzo.

“Questa giornata è un chiaro segno che il lavoro che stiamo facendo sta portando frutto. La violenza non è mai la strada giusta per risolvere problemi o ferite, ne parliamo con ragazzi come voi anche quando facciamo le giornate dedicate alla memoria dei Caduti. Un’altra via è possibile e questa panchina ne è un segno tangibile” – le parole del primo cittadino di Cadeo Marco Bricconi che, pennello alla mano, ha dato il via alla tinteggiatura della panchina posta proprio nei pressi del plesso scolastico, in via Liberazione.

“Credo nell’importanza dei piccoli gesti e nel coraggio che ci vuole per affrontare e cambiare la realtà – aggiunge la vicesindaca Marica Toma- la panchina è un simbolo ma sono certa che vederla e sedervisi sopra spronerà a riflettere”. “Questa è un’iniziativa che ha visto in accordo Comune e Istituto Comprensivo ed è risultata una bella esperienza di educazione civica – puntualizza Leonardo Mucaria, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Cadeo e Pontenure -. Mi piace l’idea di far lavorare gli studenti maschi, principali destinatari del messaggio che è stato lanciato”.

A tu per tu con Telefono Rosa – Mentre alcuni studenti a turno si sono occupati di tinteggiare la panchina, guidati dal loro docente di arte Davide Corona, le tre classi a turno hanno ospitato in aula la presenza di un’operatrice del Telefono Rosa, che ha presentato l’azione dell’associazione, che si occupa di prevenire, segnalare e offrire supporto alle donne (ma non solo) che subiscono stalking e violenze fisiche o psicologiche, per aiutarle a uscire allo scoperto e chiedere aiuto. “Desideriamo far comprendere ai ragazzi che c’è chi concretamente può supportare le donne vittime di violenza – spiega l’operatrice -. Egualmente vogliamo aiutare a far crescere gli uomini e le donne del futuro, pienamente consapevoli dei loro diritti e doveri, anche per evitare che cadano loro stessi in queste problematiche un domani”.

Violenza sulle donne che non ha conosciuto battute di arresto nemmeno con l’emergenza sanitaria: “Non dimentichiamo che ogni anno abbiamo circa 300 nuovi contatti di donne che subiscono violenza, anche in questo tempo di emergenza non ci siamo fermati e in questi primi mesi del 2021 abbiamo già avuto oltre 50 segnalazioni”, conclude l’operatrice.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi – All’iniziativa della panchina rossa erano presenti anche i giovani membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi accompagnati dalla docente di italiano Mariacristina Amico. “Essere una donna può sembrare semplice ma non lo è, fin dall’antichità la donna è sempre stata trattata come un oggetto – hanno così preso la parola i ragazzi del Consiglio-. Noi ci stiamo evolvendo però bisogna anche rendere la donna una persona libera. Le donne devono avere gli stessi diritti che ha un uomo”.