“Dalla prossima settimana 1800 vaccini al giorno, ma gli over 75 prenotati sono troppo pochi”

Oltre 48mila dosi di vaccino somministrate in provincia di Piacenza al 23 marzo, con una percentuale dell’11,3 per cento di popolazione immunizzata con due dosi. Sono alcuni dei numeri sull’andamento della campagna vaccinale forniti dal direttore generale dell’Ausl di Piacenza Luca Baldino nel corso del tradizione appuntamento settimanale con il report sull’epidemia covid.

“Vogliamo aprire il centro vaccinale di Piacenza Expo il 12 aprile” – Baldino ha comunicato che le consegne dei vaccini Pfizer sono “in incremento di circa il 70 per cento”: per questo sarà possibile anticipare il calendario vaccinale per gli ottantenni e le persone estremamente vulnerabili: “Da qui alla prossima settimana ci porteremo dai 1000-1100 vaccini somministrati al giorno della settimana scorsa a circa 1800, noi non teniamo i vaccini in frigorifero, li utilizziamo tutti, non abbiamo dosi che avanzano. Estenderemo l’attività dei centri vaccinali di Castelsangiovanni e Fiorenzuola a sette giorni su sette”. Con il potenziamento della fornitura dei vaccini si profila l’apertura del nuovo centro di somministrazione: “Il 12 aprile stiamo ipotizzando – ha detto – di aprire la centrale di Piacenza Expo che servirà tutta la provincia, in quanto facilmente accessibile, per quella data spero di avere più vaccini a disposizione. Se aprissimo oggi sarebbe inutile”.

OVER 80 – Il direttore generale Ausl ha poi passato in rassegna alcuni dei numeri che riguardano le diverse categorie di persone già vaccinate: “Alle 10 di oggi gli over 80 erano 13mila 719, vale a dire il 51 per cento con una dose, il 31 per cento sono prenotati e 18 per cento che devono prenotarsi (con la prima data utile il 12 aprile) A partire da oggi stiamo chiamando per anticipare chi aveva prenotato dopo il 15 aprile grazie alla maggiore disponibilità di vaccini Pfizer. Entro la metà aprile contiamo di concludere per tutti gli over 80 la somministrazione della prima dose”.

OVER 75 – Situazione diversa per le persone di età compresa tra 79 e 75 anni che vengono immunizzate con AstraZeneca. In questo caso Baldino ha sottolineato che le 5mila e 339 prenotate sono ancora troppo poche rispetto al target. Naturalmente pesa quello che è accaduto con la sospensione della settimana scorsa del vaccino anglo-svedese. “La vicenda AstraZeneca – ha ammesso Baldino – non ha aiutato, ricordo che le persone tra il 79 e i 75 anni nella nostra provincia sono circa 14mila, di questi 2300 sono soggetti estremamente vulnerabili”. Riguardo ai gruppi destinati alla vaccinazione con AstraZeneca, quindi non solo gli over 75 ma anche personale scolastico e delle forze dell’ordine, le sedute vaccinali sono state ritardate di qualche giorno, ma “tutte le persone prenotate durante la sospensione sono state già riprogrammate”.

PERSONE VULNERABILI – “Le persone estremamente vulnerabili di tutte le età – ha precisato Baldino – sono circa 16mila, una settimana fa a tutte è stato spedito un sms inviata una lettera che dovrebbe essere già arrivata, al momento abbiamo 7mila e 270 prenotati (con il primo aprile come prima data prenotabile), e sono iniziate le vaccinazioni da ieri”.

PERSONALE SCOLASTICO – Per quanto riguarda il personale scolastico (ECCO CHI SI PUO’ VACCINARE), Baldino ha annunciato che “da ieri possiamo vaccinare anche gli operatori residenti in altre regioni pur lavorando negli istituti di Piacenza, si tratta soprattuto di lavoratori lombardi, e si può prenotare anche il personale delle ditte in appalto che operano all’interno delle scuole, come nel caso delle mense”. Del personale scolastico al momento ci sono 4100 persone già vaccinate e altri 6mila prenotate, entro la settimana pensiamo di portare a termine la vaccinazione con la prima dose.

Infine Baldino ha ricordato è imminente l’avvio della somministrazione per i “caregiver” conviventi per le persone estremamente vulnerabili, sono in arrivo tutte le indicazioni.