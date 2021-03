Deposito biciclette in stazione, nuovo badge gratuito di accesso per gli abbonati

Un nuovo servizio viene offerto agli abbonati del deposito biciclette presso la stazione ferroviaria di Piazzale Marconi. Dal 1° aprile, infatti, i titolari di abbonamento potranno ritirare, gratuitamente, presso lo stesso deposito un badge che consente l’accesso al parcheggio bici 24 ore su 24 e sette giorni su sette.

“E’ un ulteriore servizio che viene offerto ai ciclisti che utilizzano il parcheggio bici della stazione – commenta l’Assessore alla Mobilità, Paolo Mancioppi – consentendogli di avere la massima elasticità e indipendenza nell’accesso alla struttura”. Gli abbonamenti al deposito bici possono essere sottoscritti da lunedì al venerdì dalle ore 6 alle ore 15.30 e il sabato dalle 6.30 alle 13.30. Da giovedì 1 aprile, entreranno in vigore invece i nuovi orari del parcheggio, che sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 21 e il sabato dalle 6.30 alle 13.30, mentre permane la chiusura del sabato pomeriggio, domenica e festivi. Per gli abbonati, invece, come detto, l’accesso sarà possibile tramite badge tutti i giorni 24 ore al giorno.