Diocesi, don Antonelli nuovo vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico

Nuovi incarichi in diocesi. Secondo quanto si apprende da una nota, in data 24 febbraio 2021, don Stefano Antonelli, conservando i precedenti incarichi, è stato nominato Vicario Giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Diocesano, ed inoltre Assistente Spirituale della Delegazione Provinciale in Piacenza dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon.