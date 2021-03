Disagio giovanile, Stragliati (Lega) “Serve sportello psicologico online in tutte le scuole”

“Questa pandemia ha sconvolto tutto e le istituzioni devono reinventarsi proponendo sempre nuove progettualità”.

Così Valentina Stragliati, consigliera regionale piacentina della Lega ER, ha commentato l’Informativa di Elly Schlein, vicepresidente e assessore al contrasto alle diseguaglianze e transizione ecologica: Patto per il clima, welfare, politiche abitative, politiche giovanili, cooperazione internazionale allo sviluppo, relazioni internazionali, rapporti con l’UE, sulle azioni riguardanti le politiche giovanili. “In un momento storico come l’attuale diventa ancora più importante il supporto psicologico e mi riferisco in particolare allo sportello nelle scuole. Mi risulta però che non tutti gli istituti abbiano attivato modalità online per gli studenti – ha aggiunto l’esponente del Carroccio – E’ un’opportunità che andrebbe perseguita anche nel corso dei mesi di chiusura delle scuole, magari coinvolgendo i centri per le famiglie perché non possiamo dimenticare che il disagio giovanile non si fermerà con le riaperture, ma farà sentire i suoi strascichi anche nei mesi futuri”.

“Plaudo alle iniziative ma ritengo che sia importante che queste vengano rese organiche per tutte le province. Penso ad esempio al sondaggio relativo alla qualità di vita dei giovani durante la pandemia, a oggi attivo solo su Modena e Ravenna, che chiedo possa essere esteso a tutte le province emiliano-romagnole. Tutti i nostri giovani devono avere le stesse opportunità” ha concluso Stragliati, chiedendo “contezza delle risorse spese dalla Regione in favore delle politiche giovanili”.