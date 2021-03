Dispersione scolastica nel terzo Millennio, webinar in Provincia. L’appuntamento è per lunedì 22 marzo, ore 11, in diretta sulla pagina Facebook @strategia.giovani.

Interverranno Rosa Indellicato, autrice del libro “La dispersione scolastica nel terzo millennio. Analisi e prospettive pedagogiche tra vecchi bisogni e nuove sfide”, PhD presso l’Università degli Studi di Bari; Raffaele Veneziani Sindaco del Comune di Rottofreno e Presidente Unione Comuni bassa Val trebbia e Val Luretta; Mauro Guarnieri, vicepresidente Unione Montana Valli Trebbia e Luretta; Elena Galli, assessore alle politiche giovanili del Comune di Castel San Giovanni, Claudia Giovannini, vicedirettore Unione Province d’Italia.

Modera Valentina Stragliati, consigliere Provinciale alle Politiche Giovanili e Sociali.