Domenica 28 febbraio è stata la volta degli esordienti A e B della Nino Bixio di Piacenza di entrare in vasca nella seconda Manifestazione Provinciale Esordienti.

Al mattino è toccato ai più piccoli, gli esordienti B: Anita Frovi nei 100 rana (1’50”30) e nei 100 misti (1’57”90); Olmo Dadati nei 50 stile libero (39”60) e nei 50 dorso (49”70); Lorenzo Magnani nei 50 rana (54”70) e nei 100 dorso (1’44”71) e Nicola Rossi nei 100 stile libero (1’19”70) e nei 100 misti (1’33”20). Al pomeriggio invece hanno gareggiato gli esordienti A: Lucrezia Dordoni nei 200 (2’23”60) nei 50 stile libero (30”50); Cecilia Ricci nei 200 stile libero (2’44”20) e nei 100 rana (1’41”80); Elena Zilli nei 200 (2’58”60) e nei 100 rana (1’25”50); Marcello Beni nei 200 (2’58”00) e 100 stile libero (1’24”20); Matteo Sardi nei 100 (1’18”40) e i 200 dorso (2’45”50) e Davide Zanirato nei 200 (2’34”60) e i 100 (1’11”50).

Foto 2 di 2



Purtroppo per i piccoli atleti, in questo periodo di pandemia, non ci saranno tante altre occasioni per gareggiare e bisognerà aspettare l’estate per vederli tornare in vasca nei campionati regionali.