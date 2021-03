Dopo il tamponamento auto si ribalta sul fianco, un ferito

Incidente poco dopo le ore 14 del 10 marzo lungo la Strada per Bardi, che da Fiorenzuola conduce a Castellarquato (Piacenza).

Una Ford si è cappottata tra il canale e un campo che costeggia la carreggiata. Sul posto per i soccorsi un’ambulanza della Pubblica Assistenza Val D’Arda e l’auto infermieristica del 118 dell’Ospedale di Fiorenzuola: ferito in modo serio un uomo ultra settantenne. E’ stato trasportato al Pronto Soccorso di Piacenza, ma non si troverebbe in pericolo di vita.

Dalle prime sommarie informazioni raccolte, la Ford avrebbe tamponato un furgone bianco che lo precedeva; a seguito dell’impatto, l’uomo alla guida ha perso il controllo dell’auto, che è uscita di strada finendo ruote all’aria. Il conducente, rimasto intrappolato nell’abitacolo, è stato liberato grazie all’intervento di una squadra dei vigili del fuoco partita dalla Caserma del comando provinciale di Piacenza. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri di Castellarquato.