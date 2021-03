“Dopo la scuola”, cambia forma il progetto per le famiglie di Mcl e Epikurea

Il Movimento Cristiano Lavoratori di Piacenza, in collaborazione con Epikurea e con il patrocinio della Fondazione di Piacenza e Vigevano, promuove un progetto a sostegno delle famiglie che necessitano di accudimento per i loro figli.

Una attività, pensata e programmata nei mesi scorsi come doposcuola, è stata ora indirizzata a dare opportunità lavorative e formazione gratuita ad operatori famigliari, che hanno tempo e disponibilità per la cura dei bambini, e sostegno economico su base Isee alle famiglie che necessitano di aiuto per i figli. Il percorso prevede un incontro con operatori famigliari, che verranno formati gratuitamente da personale specializzato che seguirà direttamente gli allievi nella propria abitazione singolarmente. Obiettivo: creare opportunità di lavoro, grazie ad un apposito gestionale che incrocia i bisogni delle famiglie con le disponibilità degli operatori, e offrire alle famiglie sostegno economico.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria Mcl (Piazzale Crociate, 8) ogni martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 18 attraverso i numeri 0523 498714, 348 2265679 o l’indirizzo mail mclpiacenza@libero.it, oppure Epikurea ai recapiti 346 4247400 – mail epikureaconsulenza@gmail.com.